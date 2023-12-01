غوتيريش: التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري السبيل الوحيد لإنقاذ كوكب يحترق

دبي-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري مشدداً على أن خفض استخدامه لن يكون كافياً لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت رويترز عن غوتيريش قوله في كلمة أمام مؤتمر “كوب 28” المعني بالمناخ والمنعقد حالياً في دبي “لا يمكننا إنقاذ كوكب يحترق بخرطوم من الوقود الأحفوري” مشدداً على أنه “لن نصل إلى حد 1.5 درجة لارتفاع درجات الحرارة إلا إذا توقفنا في نهاية المطاف عن حرق الوقود الأحفوري وليس تقليله أو خفضه”.

وحث غوتيريش “شركات الوقود الأحفوري على الاستثمار في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة” داعياً الحكومات إلى المساعدة في اتخاذ القرار الصحيح من خلال الجهات التنظيمية والتشريعات وإنهاء دعم الوقود الأحفوري وفرض ضرائب استثنائية على الأرباح.

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