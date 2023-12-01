بازار خيري في كنيسة ماربطرس وبولص للسريان الكاثوليك بالقامشلي

القامشلي-سانا

بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية افتتح اليوم بازار خيري في صالة كنيسة القديسين ماربطرس وبولص للسريان الكاثوليك بالقامشلي لبيع ألبسة شتوية بأسعار مخفضة.

وبينت مسؤولة شبيبة الكنيسة ماريانا عبو في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من البازار تعزيز دور الأعمال الخيرية والإنسانية عبر مساعدة الأسر المحتاجة على شراء مستلزماتها من الألبسة الشتوية بأسعار مخفضة، لافتة إلى أن العائد المادي من البازار سيوضع في سبيل مساعدة العوائل الأكثر احتياجاً.

يشار إلى أن البازار يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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