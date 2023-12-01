شويغو: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 125 ألف مسلح خلال الهجوم المضاد

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف شخص مسلح، و16 ألف قطعة سلاح.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية عبر تقنية الفيديو اليوم: “إن مجموعات من القوات الروسية ألحقت أضراراً نارية فعالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك انخفضت قدرات كييف القتالية بشكل كبير، وخلال ستة أشهر مما يسمى بالهجوم المضاد فقد العدو أكثر من 125 ألف مسلح و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة”.

وأشار شويغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع، بل أن هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد شويغو على مواصلة إجراء الدفاع وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الروسية مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، ولدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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