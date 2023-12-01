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لافروف: بلينكن هرب من اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

2023-12-01

سكوبيي-سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن “هرب” من اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في مقدونيا الشمالية، ووصفه بالجبان.

وقال لافروف في تصريحات اليوم من مقر اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفقا لوكالة تاس: إن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل ليسا سوى جبانين يخافان من أي محادثة صادقة مع الحقائق الواقعية الموجودة على الأرض”.

وكان لافروف أعلن أمس أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باتت على شفا الهاوية، وأن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار فيها لضمان الأمن.

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