انطلاق منتدى الصين والدول العربية الأول للتنمية الشبابية

هايكو-سانا

انطلق مساء أمس منتدى الصين والدول العربية الأول للتنمية الشبابية في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان جنوب الصين.

وذكرت وكالة شينخوا أن المنتدى الذي أقيم برعاية اتحاد عموم الصين للشباب وحكومة مقاطعة هاينان حضره ما يزيد على 200 شخص بمن فيهم مبعوثون ودبلوماسيون في الصين من 22 دولة عربية، إلى جانب مندوبين شباب من الصين والدول العربية.

وأضافت الوكالة: إن 6 ضيوف من الصين وسورية والجزائر والسعودية والعراق والمغرب ألقوا كلمات حول مواضيع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، وبناء منصات للتبادلات بين الشباب من الجانبين، وإفساح المجال كاملا لتعزيز دور التبادلات الثقافية.

كما سيقوم المندوبون الشباب المشاركون في المنتدى بزيارة مؤسسات في ميناء هاينان للتجارة الحرة، بجانب مدينة العلوم والتكنولوجيا بخليج ياتشو في مدينة سانيا والحديقة الوطنية للغابات الإستوائية الممطرة.

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