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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

2023-11-30

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال أمس أثناء محاولته تفقد منزله ليرتفع عدد الشهداء في البلدة خلال فترة التهدئة الإنسانية المؤقتة إلى أربعة.

واستشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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