انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض (تكنولوجيا صناعة الإسمنت) في مدينة المعارض الجديدة

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الخامس والمعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الإسمنت في سورية 2023 اللذين تنظمهما مجموعة (سيم تك) بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لفت إلى اهتمام الحكومة والوزارة بصناعة الإسمنت من خلال رؤيتها وسياساتها وبرامجها الاستثمارية السنوية، مبيناً في كلمته أمام المؤتمر أن الوزارة أعلنت عن العديد من الفرص الاستثمارية بهدف إعادة تأهيل واستثمار خمس مواقع لشركات الإسمنت، ووجود العديد من العروض سواء من القطاع الخاص الوطني أو من الدول الصديقة وخاصة الصين، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالتعاون في هذا المجال.

من جهته لفت محافظ دمشق طارق كريشاتي إلى أهمية المعرض والمؤتمر للتعرف على جديد الشركات المشاركة المحلية والأجنبية وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من تجارب الآخرين.

بدوره مدير عام مجموعة سيم تك المنظمة جبرائيل الأشهب بين أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية من أغلب المحافظات السورية، إضافة لشركات من أربع دول هي الصين والعراق والأردن ولبنان، مبيناً أنه يتم العمل على فكرة تجميع الشركات الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في قطاع الإسمنت بمكان واحد.

من جهته المدير العام لشركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس هادي المحمد أكد أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الشركات المثيلة والاستفادة منها في تطوير شركات الإسمنت العامة، مبيناً أن شركة إسمنت عدرا تشهد تطوراً نوعياً بالإنتاج.

وتخلل افتتاح المؤتمر مجموعة من العروض قدمها ممثلو الشركات، ومنها مجموعة إسمنت الشمالية/الأردن وجمعية مصنعي الإسمنت في العراق وشركة الإنماء والبناء للتجارة والمقاولات، أوضحوا فيها واقع عملهم ونوعية منتجاتهم، تلا ذلك جلسة نقاش حول واقع صناعة الإسمنت في سورية وأهميتها وكيفية تسويق منتجاتها وتطويرها وتحسين جودتها وجعلها أقل ضرراً للبيئة.

وتتوزع أعمال المؤتمر على ثلاثة أيام وتتضمن جلسات حوارية ومناقشات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الشركات المشاركة والاطلاع على كل جديد في مجال هذه الصناعة وتوظيف أحدث التقنيات في تحسين جودة الإسمنت.

بينما يتضمن المعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الإسمنت مشاركات لعشرات الشركات المتخصصة العامة والخاصة من جميع المحافظات، إضافة إلى شركات من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة كالعراق والأردن والصين تعرض ضمن أجنحتها منتجاتها وخدماتها المتعلقة بمجال الإسمنت ومواد البناء وإكسسواراتها.

شارك في المؤتمر معاون وزير الصناعة أيمن خوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة محمد غزوان المصري ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومن مديري المؤسسات والشركات العامة والخاصة من داخل سورية وخارجها، وممثلو عدد من المؤسسات والجمعية المهتمة بصناعة الإسمنت والخدمات المرتبطة بها.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

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