الرئيس الصيني يطالب بوقف الكارثة الإنسانية في غزة

بكين-سانا

طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، وبذل قصارى جهده لتسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان سلامة المدنيين ووقف الكارثة الإنسانية.

ونقلت شينخوا عن الرئيس الصيني قوله في رسالة تهنئة لاجتماع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أمس: إن القضية الفلسطينية تشكل لب قضية الشرق الأوسط، وإن جوهر الصراع يكمن في إحقاق الحق الوطني المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وبذل قصارى جهده لتسهيل وقف إطلاق النار وضمان سلامة المدنيين ووقف الكارثة الإنسانية.

وأضاف الرئيس الصيني: إن بلاده كعادتها دائما تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في استعادة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة وحقه في الحياة والعودة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الصيني أنه من الضرورة بمكان ضمان احتياجات اقتصاد فلسطين ومعيشة شعبها، كما يتعين على المجتمع الدولي زيادة ما يقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية لفلسطين والبقاء على المسار الصحيح نحو محادثات السلام وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية في أقرب وقت ممكن.

ولفت الرئيس الصيني إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك، وأن بلاده باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبناء توافق عالمي من أجل تعزيز السلام وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين من أجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة ودائمة لها في أقرب وقت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency