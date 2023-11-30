هنغاريا: سنواصل التعاون مع روسيا في مجال الطاقة رغم الضغوط الخارجية

سكوبيه-سانا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تعتزم مواصلة تعاونها مع روسيا في مجال الطاقة، رغم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها بودابست.

ونقلت وكالة تاس عن سيارتو قوله اليوم عقب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة المقدونية سكوبيه: “سياستنا الخارجية مبنية على المصالح الوطنية، ولا نقبل أي ضغوط خارجية”.

وأضاف سيارتو: “لهذا السبب سنتعاون في الفترة المقبلة مع روسيا في مجال إمدادات الطاقة بنفس الطريقة التي فعلناها حتى الآن”.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف وسيارتو ناقشا خلال لقائهما مجموعة واسعة من القضايا العملية للتعاون الثنائي، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم تأكيدها في تشرين الأول الماضي في بكين خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

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