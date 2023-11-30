الشاعر شلاش الضاهر: الأغنية الشعبية حافظة لموروثنا الاجتماعي

حمص-سانا

تأثر الشاعر شلاش الضاهر بالأغاني الشعبية التي كان يرددها أهل قريته الجبلية في المناسبات والأعراس، وكان لها وقع جميل في ذاكرته منذ الطفولة ما أيقظ ملكته الشعرية ليغدو واحداً من كتابها ويغنيها كبار المطربين في سورية ولبنان.

وعن مسيرته في كتابة الأغنية الشعبية وغيرها من الأغاني، أوضح الضاهر في حديث مع سانا أنه بدأ بكتابة الأغاني والعتابا باللغة المحكية منذ كان في المرحلة الابتدائية ثم اتجه لكتابة الشعر العمودي في المرحلة الثانوية وصولاً إلى شعر التفعيلة، متأثراً بشعراء العصر الحديث، أمثال بدر شاكر السياب وبدوي الجبل ونازك الملائكة وسليمان العيسى الذين توقف عند قصائدهم خلال دراسته وتدريسه للغة العربية على مدى أربعين عاماً.

وأضاف: “إن قصائده التي نشرها في الصحف والمجلات على مدى عقود لفتت انتباه كثير من المطربين في سورية ولبنان، إضافة إلى أنه تعامل مع ملحنين محليين وعرب.

وعن حال الأغنية الشعبية اليوم رأى الضاهر أن هذه الأغنية التي هي حافظة موروثنا الاجتماعي الأصيل باتت في أدنى مستوياتها، وتعاني من ضعف شديد في بنائها واللحن، مع ظهور أصوات لا علاقة لها بالغناء وأصبحت في أغلبها للاستعمال مرة واحدة ومن ثم للأرشيف.

وكان لما شهدته سورية من أحداث والانتصارات التي حققها أبطال الجيش العربي السوري لعودة الأمن إليها تأثيره في نفس الشاعر فوجه بوصلة قصائده وأحاسيسه صوب الوطن، ممجداً فيها تلك البطولات لتتحول إلى أغان وطنية، ومنها أغنيته وطن الأبطال التي فازت بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي العاشر للأغنية المقاومة عام 2016.

وعن أغانيه الحالية كشف الضاهر أنه كتب أغنية عن القضية الفلسطينية والحرب الجائرة على غزة يتم تصويرها حالياً، وسيغنيها المطرب سومر الصالح مع الممثلة صفاء سلطان، كما سيتم إطلاق عدة أغان قريباً لمجموعة من الفنانين.

والشاعر الضاهر من مواليد قرية الشرقلية بريف حمص عام ثمانية وخمسين وتسعمئة وألف، ويحمل إجازة في اللغة العربية من جامعة البعث ودبلوم تأهيل تربوي، وله ثلاث مجموعات شعرية (أكثر من ضوء وأبعد من فضاء وأضمومة ياسمين ونقش على جدار الأنثى)، وحصل على عدة جوائز وتكريمات عن عمله في الحقل التربوي وعن أغانيه، حيث كرمته وزارة التربية عام 2019 كما كرمته وزارة الثقافة عام 2009.

حنان سويد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency