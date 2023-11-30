قوات الاحتلال تهدم خمسة منازل غرب جنين

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم خمسة منازل في جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فراسين القريبة من بلدة يعبد غرب جنين، وهدمت خمسة منازل للفلسطينيين تؤوي ما يزيد على 20 فرداً ومساحة كل منها 40-80 متراً مربعاً، كما هدمت خمسة خزانات مياه ودمرت خطوط الكهرباء وشبكات المياه، وأتلفت المواد الزراعية فيها.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى لأضرار مادية بمنازلهم، ثم اعتقلوا أحدهم.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أول أمس ثلاثة منازل شرق وجنوب مدينة الخليل فى الضفة الغربية، وشردت 30 فلسطينياً.

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