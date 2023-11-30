آلية تطوير بناء الاختبارات ونظام الامتحانات في ورشة عمل بوزارة التربية

دمشق-سانا

تعمل وزارة التربية على خطة تطويرية تشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى العملية التربوية التعليمية كنظام الامتحانات العامة كونه يعكس جودة العملية التربوية ومصداقيتها.

وناقشت ورشة عمل ضمت عدداً من مديري الإدارة المركزية في وزارة التربية والموجهين الأوائل ومنسقي المواد في المركز الوطني لتطوير المناهج ومشاركين من مركز القياس والتقويم على مدار يومين آلية تطوير بناء الاختبارات ونظام الامتحانات في وزارة التربية.

وخلال اجتماع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع الكوادر المشاركة في الورشة أكد أهمية الالتزام بوضع قواعد تساهم بتطوير نظام الامتحانات وبناء الاختبارات، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية والتربوية مع التركيز على أن أسئلة الاختبارات يجب أن تكون متدرجة الصعوبة وتقيس مهارات الطلاب وفهمهم وتراعي الفروق الفردية وتبين الجوانب الإبداعية والتميز لديهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency