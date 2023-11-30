المقاومة الفلسطينية تدعو إلى مواصلة الحراك الجماهيري المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

القدس المحتلة-سانا

دعت المقاومة الفلسطينية جماهير الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الحراك الجماهيري المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والرافض لجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “مع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة وتصعيد جرائمه الوحشية ضد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وانتهاكاته المُمنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته، فإننا ندعو جماهير الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة حراكهم الجماهيري المتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافض والمندد بجرائم ومجازر الاحتلال النازي والداعي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال”.

ودعت المقاومة إلى استمرار المسيرات في كل مدن وعواصم وساحات العالم أيام “الجمعة والسبت والأحد” القادمة لإيصال صوتهم الصادح بقوة الحق الفلسطيني وعدالة ومشروعية نضاله وبكل أشكال التظاهر والدعم حتى يتوقف العدوان والمجازر البشعة ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.