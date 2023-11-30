رئيس الوزراء الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يصب في مصلحة أوروبا

مدريد-سانا

اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن قيام هذه الدولة هو خطوة ضرورية لوضع حد للصراع وتحقيق استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الحكومة الاشتراكي قوله في مقابلة مع محطة آر إي تي في الإسبانية: “من الواضح أن علينا إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة وهذا الحل يتضمن، في رأيي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، موضحاً أن هذا الاعتراف “هو في مصلحة أوروبا لسبب أخلاقي، لأن ما نراه في غزة غير مقبول، وأيضاً لسبب جيوسياسي حيث يساهم في استقرار المنطقة”.

وكان سانشيز الذي أعيد انتخابه مؤخراً لرئاسة الحكومة لأربع سنوات تعهد في خطاب تنصيبه العمل في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولم يستبعد في حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي إمكان اعتراف مدريد بهذه الدولة بشكل فردي.

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