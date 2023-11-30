بمشاركة سورية… وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قبرص

نيقوسيا-سانا

شاركت البعثة الدبلوماسية السورية في قبرص بالوقفة التضامنية التي نظمتها السفارة الفلسطينية في نيقوسيا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتخلل الوقفة التي جرت بمشاركة مجلس السفراء العرب في قبرص وعدد من سفراء الدول الصديقة وحشد من المواطنين القبرصيين، حملة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تنتهك القانون الدولي.

وأكد أمين عام حزب أكيل القبرصي ستيفانوس ستيفانو خلال مشاركته في الوقفة التضامنية على موقف حزبه المؤيد للشعب الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية، داعياً الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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