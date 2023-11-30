أرمينيا وأذربيجان تستأنفان مباحثات ترسيم الحدود المشتركة

يريفان-سانا

أعلن المتحدث باسم اللجنة الأرمينية لترسيم الحدود مع أذربيجان آني بابايان أن اللجان الأرمينية والأذربيجانية المعنية بمسألة ترسيم الحدود بدأت الجولة الخامسة من المحادثات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بابايان قوله: “إن هذه اللجان التي تجري المباحثات يرأسها نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان ونظيره الأذربيجاني شاهين مصطفاييف”.

وكانت يريفان وباكو بدأتا العام الماضي بوساطة من روسيا مناقشة معاهدة سلام مستقبلية تتبادل الدولتان فيها بشكل دوري الاقتراحات حول تحقيقها.

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