اللواء سلامي: سياسات الكيان الصهيوني في غزة باءت بالفشل

طهران-سانا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني لم يعد قادراً على الاستمرار بالعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن جميع السياسات التي استخدمها لهزيمة المقاومة باءت بالفشل.

وقال سلامي في كلمة اليوم: إن “القضية الفلسطينية اكتسبت بعدا عالمياً، وشعوب الدول الأوروبية وأمريكا أيضاً باتت تدافع عن فلسطين وتهتف بشعارات ضد حكامهم الذين صنعوا الكيان الصهيوني، وقاموا بتقديم الدعم والسلاح له في حربه على الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة”.

وأشار اللواء سلامي إلى أنه ورغم أن القوات الأمريكية تمتلك نصف القوة العسكرية في العالم، ولديها ميزانية عسكرية تعادل ميزانية العالم بأكمله فهي لا تستطيع الوقوف أمام المقاومة في المنطقة.

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