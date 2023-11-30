تنظيم 42 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 42 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب ومستثمري مخابز خاصة وسرافيس وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت أصحاب ومستثمري 12 مخبزاً في بلدات الطيبة ونصيب والسهوة ونافعة والشجرة وسحم الجولان والقنية ومعربة وغصم ونمر، بسبب عدم التقيد بمواعيد العمل وعدم وجود لوحة على باب المخبز، فيما بلغ عدد الضبوط المسجلة بحق وسائل النقل 3 على خطوط دمشق نوى ودمشق طفس ودمشق ازرع بسبب عدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب.

وبين الصياصنة أن الضبوط المسجلة بحق فعاليات تجارية بلغ عددها 26 ضبطاً توزعت على محال جوالات وإكسسوارات وسمانة وألبسة وكهربائيات ومستلزمات رياضية وحقائب وعطورات وعصرونية وهدايا وقصابة ومطعم، في مدن وبلدات درعا وازرع وانخل وابطع والشيخ مسكين وقرفا لمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير أو أبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى ضبط بحق صاحب ورشة منظفات في المنطقة الصناعية بدرعا بسبب مزاولة مهنة دون ترخيص.

قاسم المقداد

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