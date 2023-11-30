وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة إلى مستوطنين اثنين وإصابة 7 بينهم 4 بجروح خطيرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
المقداد: الغرب شريك للاحتلال في عدوانه على غزة بمواصلة دعمه وتعطيل دور الأمم المتحدة
2023-11-30
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
2023-11-29
حفل وداع للسفير الموريتاني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
2023-11-29
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2023-11-29
روسيان: واشنطن جلبت المآسي للشرق الأوسط
2023-11-29
المهندس عرنوس يترأس وفد سورية بالقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات
2023-11-29
سورية تحصل على المركز الثاني في المرحلة النهائية لمسابقة (الماسترز المهنية والتقنية) في روسيا
2023-11-29
محليات
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
2023-11-30
السورية للاتصالات تدعو مشتركي خدماتها لإنشاء حسابات دفع إلكتروني لتسديد فواتيرهم
2023-11-29
الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من تشكل الضباب في مناطق عدة
2023-11-29
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات
2023-11-29
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون استصلاح الأراضي الزراعية
2023-11-29
مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي… أنشطة توعوية لجمعية تنظيم الأسرة بدرعا
2023-11-29
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين… معرض صور يوثق الجرائم الصهيونية في اتحاد نقابات العمال
2023-11-29
رياضة
ريال مدريد يفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا
2023-11-30
بي إس في آيندهوفن يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
غلطة سراي يتعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
تعادل شهبا والتل في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-29
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام غورغان الإيراني ببطولة وصل الدولية لكرة السلة
2023-11-29
مانشستر سيتي يفوز على لايبزيج في دوري الأبطال
2023-11-29
برشلونة يفوز على بورتو ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-29
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2023-11-30
الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال الصناعي
2023-11-29
معدلات البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
2023-11-29
الطاقة الدولية… 5 دول أنفقت 490 مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة منذ عام 2020
2023-11-29
وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-29
مباحثات سورية إيرانية في المركزي لتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين
2023-11-29
(12632) طناً كمية القطن المستلمة في مؤسسة حلج وتسويق الأقطان- فيديو
2023-11-29
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة يوماً واحداً والاحتلال يواصل خروقاته
المقداد: الغرب شريك للاحتلال في عدوانه على غزة بمواصلة دعمه وتعطيل دور الأمم المتحدة
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سيدة فلسطينية وجنينها بعد طعنها من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة إلى مستوطنين اثنين وإصابة 7 بينهم 4 بجروح خطيرة
2023-11-30
2023-11-30
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سيدة فلسطينية وجنينها بعد طعنها من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948
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