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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سيدة فلسطينية وجنينها بعد طعنها من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة إلى مستوطنين اثنين وإصابة 7 بينهم 4 بجروح خطيرة

2023-11-30

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سيدة فلسطينية وجنينها بعد طعنها من قبل مستوطن إسرائيلي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948

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