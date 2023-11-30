وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة إلى مستوطنين اثنين وإصابة 7 بينهم 4 بجروح خطيرة