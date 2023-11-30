الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً خلال الليل في معظم المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً خلال الليل في معظم المناطق، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 18 / 7 19 / 8 20 / 9 القنيطرة 17 / 10 18 / 11 18 / 11 درعا 18 / 10 19 / 11 19 / 11 السويداء 19 / 10 19 / 11 19 / 11 حمص 16 / 4 16 / 4 18 / 5 حماة 16 / 4 16 / 4 17 / 5 الحسكة 16 / 2 17 / 3 18 / 4 اللاذقية 20 /13 22 / 14 23 / 15 طرطوس 23 / 13 24 / 13 26 / 15 حلب 15 / 7 17 / 7 18 / 8 إدلب 14 / 6 16 / 7 17 / 7 دير الزور 16 / 5 18 / 5 18 / 7 الرقة 15 / 5 16 / 6 17 / 7

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