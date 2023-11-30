30 تشرين الثاني 1970-الأمم المتحدة تصدرقراراً ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دمشق-سانا
1853- حرب القرم.. وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية، وانتهت بتحطيم الأسطول العثماني.
1854- حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.
1919- المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.
1942- اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1962- انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أميناً عاماً للأمم المتحدة.
1970-الأمم المتحدة تصدر «القرار رقم 649» الذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1973- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.
2004- وزير الأمن الوطني الأمريكي “توم ريد” يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.
من مواليد هذا اليوم:
1869- غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.
1874- ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953
1926- أندرو سكالي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1977.
من وفيات هذا اليوم:
1900- أوسكار وايلد، كاتب أيرلندي.
1989- أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون الأول.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام.
عيد الاستقلال في باربادوس.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency