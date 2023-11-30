30 تشرين الثاني 1970-الأمم المتحدة تصدرقراراً ينص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دمشق-سانا

1853- حرب القرم.. وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية، وانتهت بتحطيم الأسطول العثماني.

1854- حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.

1919- المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.

1942- اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1962- انتخاب الدبلوماسي البورمي يو ثانت أميناً عاماً للأمم المتحدة.

1970-الأمم المتحدة تصدر «القرار رقم 649» الذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

1973- الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.

2004- وزير الأمن الوطني الأمريكي “توم ريد” يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.

من مواليد هذا اليوم:

1869- غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.

1874- ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953

1926- أندرو سكالي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

من وفيات هذا اليوم:

1900- أوسكار وايلد، كاتب أيرلندي.

1989- أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون الأول.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام.

عيد الاستقلال في باربادوس.

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