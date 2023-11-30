SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

2023-11-30

القدس المحتلة-سانا

استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً 21 عاماً من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر، كما أصيب 4 آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا.

واستشهد أمس طفلان فلسطينيان وأصيب آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved