استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً 21 عاماً من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر، كما أصيب 4 آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا.

واستشهد أمس طفلان فلسطينيان وأصيب آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

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