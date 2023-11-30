معدلات البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

موسكو- سانا

أعلنت وكالة الإحصاء الروسية الرسمية (روستات) أن معدلات البطالة في روسيا سجلت انخفاضاً تاريخياً خلال شهر تشرين الأول المنصرم.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوكالة قولها في تقرير لها اليوم إن الانخفاض سجل نسبة 2.9 بالمئة مقارنة مع نسبة 3 بالمئة خلال شهر أيلول الماضي حيث بلغ تعداد القوة العاملة البالغة 15 سنة وما فوق في تشرين الأول 76.3 مليون شخص مصنفين في قائمة العاملين في قطاع الأنشطة الاقتصادية و2.2 مليون شخص مصنفين على أنهم عاطلون عن العمل وتنطبق

عليهم معايير البطالة التي وضعتها منظمة العمل الدولية وكانوا يبحثون عن عمل وهم مستعدون لبدء العمل خلال الأسبوع الذي أُجري فيه المسح.

وفي وقت سابق من اليوم صرح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين بأن الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو وتم ضمان استقراره على الرغم من العقوبات الغربية.

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