الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال الصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون في المجال الصناعي.

وناقش الجانبان التعاون في مجال الصناعات الهندسية والبتروكيميائية والإسمنت ومواد البناء والعمل المشترك في الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، إضافة للتعاون في مجال البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي.

وأكد الدكتور جوخدار أهمية العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين وقدم عرضاً تعريفياً حول مجالات القطاع الصناعي في سورية (العام والخاص والحرفي) وتمنى للسفير أكبري التوفيق والنجاح في مهامه في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

من جهته أكد السفير أكبري استعداد بلاده للمساهمة بفاعلية في إعادة تأهيل وتطوير المنشآت الصناعية في سورية ووضع الإمكانات اللازمة لذلك.

أحمد سليمان

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