غلطة سراي يتعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أنقرة-سانا

تعادل فريق غلطة سراي مع ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من اللاعبين أليخاندرو غارناتشو وبرونو فيرنانديز وسكوت ماكتوميناي في الدقائق 11 و18 و55 بينما سجل أهداف غلطة سراي كل من اللاعبين حكيم زياش “هدفين” في الدقيقتين 29 و 62 وكريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع غلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط متذيلاً الترتيب.

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