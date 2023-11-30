نيبينزيا يحذر من عدوان إسرائيلي جديد على غزة

نيويورك-سانا

حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع ذلك.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن: “إسرائيل استغلت الانقسام في مجلس الأمن بدعم من واشنطن للاستمرار في حرب تطهير عرقي بغزة”، مشيراً إلى أن “أعضاء مجلس الأمن لم يقولوا شيئاً بشأن تدمير المباني وقتل آلاف الأطفال في غزة”.

وأضاف نيبينزيا أن الأزمة في الشرق الأوسط غير مسبوقة ولم نر مثلها منذ عقود، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوسيع بعثة حفظ السلام لمراقبة التهدئة المؤقتة في قطاع غزة المحاصر أو اقتراح بديل عنها.

وأشار نيبينزيا إلى أن بلاده تعمل على “حل طويل الأمد” للقضية الفلسطينية قائلا إن: “بلاده تعمل بجد في هذا الاتجاه”.

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