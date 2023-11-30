بمشاركة عربية ومحلية.. افتتاح المؤتمر الرابع والعشرين لجمعية كليات الصيدلة في الوطن العربي

دمشق-سانا

بمشاركة عربية ومحلية واسعة افتتح في كلية الصيدلة بجامعة دمشق اليوم المؤتمر الرابع والعشرين للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي ومؤتمر كلية الصيدلة، وذلك تحت عنوان “الصيدلة وتعزيز التنمية المستدامة”.

ويناقش المشاركون على مدى يومين عدداً من المحاور حول التعليم الصيدلاني الطبي ومعادلة الجودة والاستدامة والسياسات الصحية الدوائية واقتصاديات الدواء ودور الصيدلة السريرية في تعزيز الصحة المستدامة وترشيد الدواء والتقانات الحديثة والعلاجات البيولوجية، إضافة إلى مناقشة عدد من العروض التقديمية لطلاب الدراسات العليا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم لفت في كلمته إلى دور الوزارة في دفع عملية التنمية الشاملة والمستدامة وإعداد كوادر مؤهلة؛ لتسهم في تلبية متطلبات سوق العمل وتحسين وترتيب مواقع جامعاتها، إضافة لربط الجامعة بالمجتمع والاهتمام بتوفير البيئة الأكاديمية للتميز والابتكار.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن التعليم الصيدلاني يعد من أهم دعائم التنمية البشرية لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية في كل مجالات عملهم.

من جهته أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان إلى أن المؤتمر يشكل منصة علمية لتبادل الخبرات والآراء بين المشاركين والعمل على خلق جسور علمية بين سورية والدول المشاركة للنهوض بواقع جامعاتنا ومستواها.

وفي كلمتها قدمت الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي عميدة كلية الصيدلة بجامعة دمشق الدكتورة لمى يوسف عرضاً عن تاريخ كلية الصيدلة في جامعة دمشق، وشرحاً عن فعاليات المؤتمر والمعرض المرافق له، مبينة أن المؤتمر يشكل استجابة لأهداف التنمية المستدامة فيما يخص كليات الصيدلة والعلوم الطبية، إضافة للحديث عن السياسات الصحية التي تضمن الأمن الدوائي ومساهمة صيادلة سورية وشركات الدواء الوطنية في تحقيقه رغم ظروف الحرب والحصار.

ومن ليبيا رأى الدكتور جمال المزوغي رئيس الجمعية العلمية لصيادلة ليبيا أن المؤتمر مهم لتبادل الخبرات والمعارف بين الأساتذة والطلاب والتعرف على الأبحاث الجديدة، خاصة المشتركة منها والخارجية.

الدكتورة سالمة بو خطوة عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية في مدينة بنغازي لفتت إلى أهمية المؤتمر في مناقشة آخر التطورات في مجال التعليم الصيدلي، مبينة أنها تركز في مداخلتها على كيفية تصميم برنامج تعليم صيدلي موافق لمتطلبات الجودة العالمية.

وقدم الدكتور محمد إياد الشطي المحاضرة الافتتاحية بعنوان “الطب والصيدلة… الآفاق المستقبلية”، فيما قدم الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية عرضاً بعنوان “في معادلة الجودة والاستدامة .. دمج التعلم مدى الحياة في البنية الأكاديمية للجامعات” ومن الجامعة اللبنانية قدم الدكتور ماهر حسون محاضرة تضمنت نظرة شاملة لطرائق الاقتصاديات الدوائية.

ويرافق المؤتمر ورشات عمل لطلاب السنة الخامسة في كلية الصيدلة ومعرض لأحدث المستحضرات الدوائية والتجميلية لعدد من شركات الصناعة الدوائية وخريجي كليات الصيدلة في سورية، إضافة إلى جلسات علمية لأبحاث طلاب الدراسات العليا في الجامعات السورية ومعرض بوسترات لحلقات البحث المميزة لطلاب كلية الصيدلة بجامعة دمشق ومعرض فني لرسومات طلاب الكلية وكلية الفنون الجميلة.

حضر الافتتاح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني وعدد من عمداء الكليات وحشد من أعضاء الهيئة التدريسية والمديرين المعنيين والطلبة.

وتأسست الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي بدمشق عام 1996 في أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي لعمداء كليات الصيدلة في الوطن العربي بدعوة من كلية الصيدلة بجامعة دمشق.

هيلانه الهندي

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