حفل وداع للسفير الموريتاني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه

دمشق-سانا

أقام نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، حفل وداع لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في دمشق أحمد إدي محمد الراظي، بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في سورية وذلك تقديراً لجهوده في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد نائب الوزير في كلمة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

بدوره، قدم السفير الراظي شكره لوزارة الخارجية والمغتربين لإقامتها هذا الحفل الوداعي، وللدعم الذي قدمته له خلال فترة عمله في دمشق معرباً عن امتنانه للمساهمات التي قدمتها سورية للطلبة الموريتانيين لمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات السورية.

حضر الحفل بعض من سفراء الدول العربية الشقيقة، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.

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