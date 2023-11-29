الصين: الدعوة إلى استقلال تايوان تشكل مصدراً للفوضى

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة تشن بين هوا اليوم أن الدعوة إلى استقلال تايوان تشكل مصدراً للفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتاً إلى أنها تعد القضية الأكثر أهميةً في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال بين هوا في مؤتمر صحفي: “إن الدعوة إلى استقلال تايوان لا تتوافق مع السلام عبر مضيق تايوان، وإذا أردنا ضمان السلام والاستقرار فيتعين العودة إلى “توافق 1992″ الذي يجسد مبدأ الصين واحدة”.

وأوضح المتحدث أن “قضية تايوان كانت القضية الأكثر أهميةً وحساسيةً في العلاقات الصينية الأمريكية، وخلال اللقاء بين رئيسي الصين شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو، شرح جين بينغ الموقف المبدئي للحكومة الصينية بشأن هذه المسألة، وشدد على أن الجانب الأمريكي يتعين عليه ترجمة تصريحاته بعدم دعم استقلال تايوان، إلى خطوات ملموسة، والتوقف عن تسليحها، ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين”.

وأشار المتحدث الى أن “مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك أحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والصين تعارضها بشدة”، داعياً الولايات المتحدة إلى “الالتزام بمبدأ (الصين واحدة) واتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزامها السياسي الجاد بعدم دعم “استقلال تايوان”، وعدم قول شيء وفعل شيء آخر.

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