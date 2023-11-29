جراء الرياح العاتية… إغلاق مضيق البوسفور بعد جنوح ناقلة نفط

إسطنبول-سانا

جنحت ناقلة نفط في بحر مرمرة بمدينة اسطنبول التركية باتجاه البر، جراء الرياح القوية التي عصفت بالمنطقة اليوم.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن ناقلة النفط التي تحمل اسم “قدرية انا” وترفع علم تركيا والتي كانت تحمل 600 طن من الديزل جنحت نحو ساحل منطقة “زيتنبرنو” في اسطنبول، وتمكنت فرق قيادة خفر السواحل والمديرية العامة

لسلامة السواحل من إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 11 شخصاً.

وتسببت العاصفة القوية التي رافقتها أمطار غزيرة بعرقلة حركة المرور، كما استدعت تعليق عبور السفن في مضيق البوسفور، وتسببت ببعض الأضرار المادية.

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