الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 23 فلسطينياً في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في الخليل وبلدات الكروم والمورق ويطا جنوبها، ومخيم الجلزون وقرية دير جرير في رام الله ومخيمي عين السلطان وعقبة جير في أريحا وقرية برقة ومخيم عسكر القديم في نابلس، واعتقلت 23 فلسطينياً بينهم طفل.

وأصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

إلى ذلك دمرت قوات الاحتلال جدار مدرسة الإناث الثانوية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أوضح رئيس مجلس البلدة إبراهيم موسى أن الجدار كان يفصل المدرسة عن جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة وتم تشييده لحماية الطالبات من اعتداءات جنود الاحتلال ومستوطنيه، محذراً من أن تدميره يشكل خطراً على جميع الطلبة والطالبات في مجمع المدارس في البلدة والمحاذية جميعها لجدار الفصل العنصري.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين في قرية خربة يانون جنوب نابلس ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم لقطاف ثمار الزيتون، فيما وفرت الحماية للمستوطنين لاقتحامها وسرقة المحصول.

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