المهندس عرنوس يترأس وفد سورية بالقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات

دمشق-سانا

يترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد يومي الأول والثاني من شهر كانون الأول المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop28).

ويضم الوفد السوري وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون وزير الموارد المائية لشؤون الاستراتيجية المائية المهندس جهاد كنعان، وعدداً من المعنيين والمختصين في مجالات البيئة والمياه والبحوث الزراعية.

ويقدم الوفد السوري خلال مشاركته في جلسات القمة عدداً من أوراق العمل والرؤى المتعلقة بمواجهة التحديات البيئية وضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية والتحديات الناتجة عن تأثيراتها على الإنتاج الزراعي والمياه وسبل العيش.

ويلتقي الوفد على هامش القمة عدداً من الوفود المشاركة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتشارك سورية في المجهود العالمي لحماية البيئة العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني لحماية البيئة، رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن تداعيات الحرب على سورية، كذلك تعكس مشاركة سورية في مؤتمر المناخ (كوب-28) التزامها بكل الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية التي صادقت عليها، إيماناً منها بأن البيئة مسؤولية جميع الدول.