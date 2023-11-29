نجاح أول رحلة جوية عبر المحيط بوقود منخفض الكربون

لندن-سانا

نجحت طائرة ركاب تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك البريطانية في القيام بأول رحلة من لندن إلى نيويورك باستخدام وقود الطيران المستدام منخفض الكربون.

وذكرت رويترز أن الرحلة أقلعت من مطار هيثرو في لندن أمس وعلى متنها مؤسس شركة فيرجن الملياردير ريتشارد برانسون والرئيس التنفيذي للشركة ووزير النقل البريطاني مارك هاربر، وهبطت في مطار جون إف كنيدي الدولي بنيويورك شرق الولايات المتحدة قبل 35 دقيقة من الموعد المحدد.

ووفقاً لشركة فيرجن أتلانتيك فإن الوقود المستخدم لتشغيل الرحلة مصنوع في الغالب من زيت الطهي المستخدم ومخلفات الدهون الحيوانية الممزوجة بكمية صغيرة من الكيروسين العطري الاصطناعي.

وتعتمد شركات الطيران على الوقود المصنوع من المخلفات لتقليل انبعاثاتها، بنسبة تصل إلى 70 بالمئة لكن التكلفة العالية وشح المواد اللازمة لصنع وقود الطيران المستدام يجعلان الإنتاج على نطاق واسع أمراً صعباً.

ولا يمثل الوقود المستدام إلا أقل من 0.1 بالمئة من إجمالي وقود الطائرات المستخدم حالياً على مستوى العالم، ويكلف ثلاثة إلى خمسة أضعاف وقود الطائرات العادي.

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