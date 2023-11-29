نيبينزيا: أمريكا وحلفاؤها يستخدمون الإرهابيين لمصالحهم الخاصة في سورية

نيويورك- سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لطالما استخدموا الإرهابيين الذين رعوهم حصريا في سورية خدمة لمصالحهم الخاصة.

ونقلت وكالة تاس عن نيبنزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية قوله: إن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، وتحت هذا الشعار تتواجد القوات الأمريكية وحلفاؤها بشكل غير شرعي في سورية منذ عام 2014.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً غير شرعي من خارج مجلس الأمن الدولي منذ آب عام 2014 بزعم محاربة تنظيم /داعش/ الإرهابي في سورية، في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من سورية، إضافة إلى قيام هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.

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