إنقاذ 41 عاملاً بعد أن حوصروا لأكثر من أسبوعين تحت الأرض في الهند

نيودلهي-سانا

أعلنت السلطات الهندية اليوم إنقاذ 41 عامل بناء كانوا محاصرين تحت الأرض إثر انهيار نفق على إحدى طرق ولاية “اوتاراخند” شمال الهند لمدة 17 يوماً.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن السلطات قولها إن فرق الإنقاذ نجحت في الوصول إلى العمال وانتشالهم أحياء بعد أن شقوا طريقهم عبر الأنقاض للوصول إلى المكان الذي حوصر فيه العمال عبر ممر مصنوع من أنابيب ملحومة دفعوها عبر الأتربة والصخور.

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ لجؤوا إلى الحفر اليدوي بعد أن تعطلت آلة الحفر بسبب التضاريس الجبلية في الولاية، لافتة إلى أن 12 منهم تناوبوا طوال الليل لحفر نفق عبر الصخور والأتربة باستخدام أدوات الحفر اليدوية ضمن مرحلة الإنقاذ الأخيرة.

وأضافت أن” سيارات الإسعاف والمروحيات في حالة تأهب لنقل العمال إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمين”.

وكان نفق جبلي انهار في 12 من تشرين الثاني الجاري على إحدى طرق ولاية اوتاراخند وتسبب بمحاصرة 41 عاملا وتم إمدادهم بالأوكسجين عبر الركام حتى تم إنقاذهم اليوم.

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