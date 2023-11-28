برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة في غزة

روما-سانا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكداً أن الإمدادات التي تمكن من توفيرها غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة والمجتمعات المضيفة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا كورين فلايشر قولها: إن “فرقنا بدأت العمل على الأرض ودخلت إلى مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة وما نراه يعد كارثياً”، مضيفة: إن “خطر المجاعة والتضور جوعاً يتكشف أمام أعيننا، ولمنع حدوث ذلك يتعين على البرنامج جلب الغذاء على نطاق واسع وتوزيعه بأمان”.

وأضافت فلايشر: إن “ستة أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة، إذ يجب أن يأكل سكان غزة كل يوم وليس لمدة ستة أيام فقط”، مشيرة إلى أنه “تم تسليم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية”.

بدوره قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في فلسطين سامر عبد الجابر: إن “فرق البرنامج روت لهم ما رأوه من جوع ويأس ودمار بين الأشخاص الذين لم يتلقوا أي إغاثة منذ أسابيع”، لافتاً إلى أن “التهدئة المؤقتة منحت فسحة من الارتياح”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency