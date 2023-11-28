افتتاح معرض لاستراتيجيات التعلم في حلب

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية بحلب معرضاً بعنوان “مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتعلم” في مدرسة امرؤ القيس بحي جمعية الزهراء في مدينة حلب.

ويضم المعرض أكثر من 30 استراتيجية تسهم في تعزيز مهارات التواصل والتفكير الناقد والتعاون والإبداع وبعض استراتيجيات التعلم النشط، كما تم افتتاح معرض بيئي من مخلفات الطبيعية وقدم تلاميذ رياض الأطفال لوحات فلكلورية.

وأشار مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية تعزيز استراتيجيات التعلم الحديثة لدى المعلمين وتكريسها داخل الصف ضمن الدروس المقررة بما يتماشى مع المناهج المطورة، إضافة إلى تعزيزها في مهارات التفكير والبحث لدى التلاميذ، مؤكداً ضرورة اطلاع المعلمين وطلاب كلية التربية بجامعة حلب على نماذج هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المعروضة وتطبيقها بشكل عملي.

وبينت الموجهة التربوية علياء لبابيدي أن المعرض موجه للمعلمين بهدف الاعتماد على الاستراتيجيات الحديثة وحثهم على البحث والاطلاع واتباع طرائق التدريس الصحيحة التي تركز على المفاهيم والتفكير الناقد والتي تمنح المتعلم أيضاً القدرة على تواصل الأفكار.

وأضافت لبابيدي: إن المعرض هو الأول الذي يقام في محافظة حلب ويجسد كل استراتيجية وآلية تنفيذها وهو نتاج لأربع مدارس.

بريوان محمد

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