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مقتل 11 شخصاً وإصابة 75 آخرين جراء سقوط مصعد في منجم جنوب إفريقيا

2023-11-28

جوهانسبرغ-سانا

قتل 11 شخصاً وأصيب 75 آخرين جراء سقوط مصعد في منجم كبير للبلاتين في جنوب إفريقيا.

ونقلت فرانس برس عن شركة إمبالا بلاتينوم المشغلة للمنجم “أن العمال كانوا بصدد الخروج من أحد أنفاق المنجم حيث بدأ المصعد الذي يقلهم بالهبوط بشكل سريع وغير متوقع وتوقف بعدما علق حزام الثقل الموازي في كماشات الرافعة التي تمنع المصاعد وقطارات الأنفاق من الرجوع إلى الخلف في حال وقوع حادث ما أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة 75 آخرين”.

وتكثر حوادث المناجم في جنوب إفريقيا حيث يعمل مئات الآلاف في هذا القطاع، كما تضم البلاد أكثر مناجم العالم عمقاً وهي مصدّر رئيسي للذهب والماس والفحم وسواها من المواد الخام.

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