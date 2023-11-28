في اليوم الخامس للتهدئة في غزة.. الكشف عن مجزرة ارتكبها الاحتلال في حي الصبرة

القدس المحتلة -سانا

كشف الدفاع المدني الفلسطيني اليوم وهو خامس أيام التهدئة المؤقتة في قطاع غزة المحاصر عن مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة قبيل بدء سريان التهدئة صباح يوم الجمعة الماضي، بعد 48 يوماً من عدوانه الذي راح ضحيته عشرات آلاف الفلسطينيين بين شهيد ومفقود وجريح، إضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء قصف الاحتلال، وكشفت اليوم عن مجزرة ارتكبها الاحتلال في حي الصبرة بغزة قبيل التهدئة بلغ عدد شهدائها نحو 150 فلسطينياً، مشيراً إلى أن مئات جثامين الشهداء ما زالت تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع، ما يتطلب من المجتمع الدولي الإسراع بإدخال الوقود، وإرسال طواقم دفاع مدني بمعداتها إلى القطاع للمساعدة في عملية انتشال الجثامين وإزالة الأنقاض.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق التهدئة، حيث أطلقت دباباته قذائف على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ في غزة، واستهدفت قواته بأعيرة نارية الفلسطينيين شرق القطاع، فيما حلق طيرانه الحربي فوق عدة مواقع وخاصة وسط القطاع.

وكان استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء خروقات الاحتلال للتهدئة، وإطلاق قواته الرصاص على الفلسطينيين في اليوم الأول منها أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، وفي اليوم الثالث شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وحاولت قوات الاحتلال خلال أيام التهدئة منع النازحين الفلسطينيين الموجودين في جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، التي طالها القصف ولحق بها الدمار في وسط القطاع وشماله أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري دخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 36 ألفاً ومساء أمس وهو اليوم الرابع من التهدئة أعلنت المقاومة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق على تمديدها لمدة يومين إضافيين بنفس شروط التهدئة السابقة.

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