كوريا الديمقراطية: القمر الصناعي للاستطلاع التقط صوراً لمواقع وقواعد عسكرية أمريكية

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون تلقى تقريراً عن التحضير التشغيلي للقمر الصناعي للاستطلاع الذي أطلق الأسبوع الماضي اطلع خلاله على الصور الأولى التي التقطها القمر لمواقع وقواعد عسكرية أمريكية.

وذكرت الوكالة أن اللقطات الأولى للقمر الذي أطلقته الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي “ناتا” تضمنت صوراً للبيت الأبيض والبنتاغون، وقاعدة “أندرسون” الجوية الأمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، وقاعدتي “نورفولك” و”نيوبورت”، حيث تم رصد أربع حاملات نووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية في القاعدتين.

ويتم تسريع عملية الضبط الدقيق للقمر الصناعي بواسطة وسائل التحكم ونظام مركز التحكم العام في بيونغ يانغ التابع لناتا.

وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعلنت الأسبوع الماضي نجاحها في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع، وذلك من محافظة تشولسان بمقاطعة بيونغان الشمالية.

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