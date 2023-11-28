إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء للاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة يعبد غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة المذكورة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح، وذلك بالتزامن مع اقتحامها بلدات عدة في رام الله وبيت لحم وطولكرم.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين أثناء مرورهما على أحد حواجزها قرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 28 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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