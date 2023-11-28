ميدفيديف: شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية تهدد مصالحنا الوطنية

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن ردها على شبكة المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تشكل خطراً على مصالحها الوطنية سيتم وفق تدابير فعالة جديدة.

ونقلت تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف قوله خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة مكافحة التهديدات الحديثة للأمن البيولوجي: إن الشبكة الواسعة من المختبرات البيولوجية الأمريكية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي تشكل خطراً جسيماً على مصالحنا الوطنية ويجب أن يكون الرد على هذه التهديدات بتدابير فعالة جديدة.

وأضاف ميدفيديف: إن السلطات في بلاده ستواصل إيلاء تطوير التكنولوجيات الحيوية الحديثة في روسيا اهتماماً وثيقاً.

وكان سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف أكد في وقت سابق أن موسكو قلقة من احتمال قيام واشنطن بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا.

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