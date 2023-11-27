أكثر من 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلاً ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى مساء اليوم إلى أكثر من 15 ألف شهيد بينهم نحو 6150 طفلاً وأكثر من 4000 امرأة بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 36 ألفاً.

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان اليوم: إن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1400 مجزرة حتى قبل اتفاق الهدنة الإنسانية بساعات قليلة بينما لا يزال هناك قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم لا تزال ملقاة في الشوارع والطرقات بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وأوضح المكتب أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين و26 من رجال الدفاع المدني إضافة لاستشهاد 70 صحفياً.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر خرج عن الخدمة 26 مستشفى و55 مركزاً صحياً، كما استهدفت 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات ارات الإسعاف عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

ولفت المكتب إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بلغ 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و240 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي كما استهدف الاحتلال 266 مدرسة منها 67 خرجت عن الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 88 مسجداً و174 مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس.

وحمّل المكتب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية البشعة ضمن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى المستشفيات وعلى الطواقم الطبية.

وأضاف المكتب :”في ظل اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأت يوم الجمعة الماضية فإننا نطالب وبشكل فوري وعاجل بإعادة ترميم كل المستشفيات التي دمرها الاحتلال وفجر مرافقها وأفسد عشرات الأجهزة الطبية فيها” محذراً من أن استمرار بقاء الواقع الصحي على ما هو عليه ينذر بكارثة إنسانية لا مثيل لها.

وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال تعمد خلال عدوانه على قطاع غزة تنفيذ مخطط مدروس بتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية لتأزيم الواقع الإنساني وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مطالباً الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر بإيجاد حلول سريعة لإيواء مئات الآلاف ممن فقدوا منازلهم جراء الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 52 يوماً.

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