تعادل العربي ومعضمية الشام في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

السويداء-سانا

تعادل فريقا العربي ومعضمية الشام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء في ختام منافسات ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الأولى.

وسجل المعضمية أولاً عبر رائد جاويش بالدقيقة الـ 30 وعادله للعربي لؤي خليفة بالدقيقة الـ 31 من الشوط الأول للمباراة.

وتتنافس في المجموعة الجنوبية الأولى لدوري كرة القدم فرق العربي والمجد واليقظة والنبك والكسوة وجرمانا ومعضمية الشام.

عمر الطويل

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