التعليم العالي: تغيير القيد والتحويل المماثل في الكليات مستمر حتى الـ21 من الشهر القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تغيير القيد ومواعيد التحويل المماثل في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023 – 2024 مستمر حتى الـ21 من كانون الأول القادم.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مواعيد تغيير القيد والتحويل المماثل في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية في الجامعات الحكومية مددت حتى الـ21 من الشهر القادم، موضحة أن تقديم طلبات التحويل المماثل بين التخصصات المماثلة في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية بدأ في الأول من تشرين الأول الماضي.

وكانت الوزارة حددت في بيان أن تقديم طلبات تغيير القيد والتحويل المماثل في الكليات التطبيقية ينتهي في الـ16 من تشرين الثاني الجاري وفي الكليات غير التطبيقية في الـ30 منه.

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