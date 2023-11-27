فعالية فنية منوعة في المحطة الثقافية بجرمانا

ريف دمشق-سانا

فعالية ثقافية منوعة شملت الأدب والمسرح والفن أقامتها المحطة الثقافية في جرمانا بريف دمشق، تم خلالها تقديم عدد من الأغاني الوطنية والنصوص الأدبية أظهرت تميز وإبداع عدد من المواهب الشابة.

وتنوعت الفقرات المقدمة بالفعالية بين الشعر والقصة والنثر، وغلب على النصوص الأدبية صور حب الوطن والهموم الاجتماعية، إضافة إلى عرض مسرحي سلط الضوء على الواقع الاجتماعي.

وقدم كورال صانعي الفرح مجموعة من الأغاني الوطنية والاجتماعية الهادفة بأصوات موهوبة من جيل الشباب الذي يمتلك القدرة على التلاؤم، وعكس الواقع وهموم المجتمع.

كما قدم الشباب المشاركون بالفعالية مسرحية بعنوان (طيف كاذب) بإشراف الفنان طليع بحصاص صورت حالات اجتماعية وإنسانية ووطنية تدل على وعي الشباب وقدرتهم الإبداعية.

واختتمت الفعالية بمجموعة من الأغاني التراثية والوطنية بصوت الشاب تيم الحلبي، وعزفت مجموعة من الشباب الموهوبين مقاطع موسيقية منوعة.

وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة المحطة الثقافية بجرمانا رمزه خيو أن ما قدمه الشباب من منوعات ثقافية يدل على قدرات هذا الجيل على مواجهة كل الصعوبات بوعي وثبات رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على وطنهم سورية.

محمد خالد الخضر

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