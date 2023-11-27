تركيب محولة كهرباء جديدة في بلدة خربة غزالة بريف درعا

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا أعمال تركيب محولة جديدة مع كامل تجهيزاتها بمنطقة الكازية في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشمالي الشرقي.

وأشار مدير التشغيل في الشركة المهندس محمد البرم في تصريح له إلى أن استطاعة المحولة الجديدة تصل إلى (200) كيلوفولط أمبير، وتسهم في معالجة مشاكل الحمولة الزائدة عن بعض خطوط الكهرباء في أحياء البلدة.

ولفت البرم إلى أن الشركة قامت أيضا بإصلاح الأعطال على شبكة التوتر المنخفض ومحولة الخزان في مدينة طفس.

ليلى حسين

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