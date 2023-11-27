حمضيات ولحوم في صالة السورية للتجارة بالسويداء بأسعار مخفضة

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء كمية من الحمضيات من محافظة طرطوس واللحوم البيضاء والحمراء من دمشق، وبدأ بطرحها اليوم في صالة المدينة للخضار والفواكه بأسعار مخفضة عن السوق.

وأوضحت مديرة فرع المؤسسة رشا غنام في تصريح لمرسل سانا أن الكميات التي تم استجرارها من الحمضيات تبلغ نحو خمسة أطنان، ومن اللحوم أكثر من نصف طن و جرى طرحها في إطار عمل المؤسسة للتدخل الإيجابي، وتسويق منتجات المزارعين.

وأشارت غنام إلى وجود خطة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء لاستجرار كميات إضافية تباعاً خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc