الدفاع الروسية: تدمير معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية في خيرسون وإسقاط مسيرة فوق سمولينسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن طائرات روسية مقاتلة من طراز سو34 دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، وقضت على أفراد عسكريين في اتجاه خيرسون.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: إن طواقم مقاتلات سو34 الروسية تقوم بمهام دوريات عسكرية على مدار الساعة في قواعدها الجوية، خلال العمليات العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنه خلال إحدى الطلعات تم تدمير المعاقل والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون باستخدام القنابل الجوية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك جنوب غرب البلاد.

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