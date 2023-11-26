مشغولات يدوية بأيدي نزلاء سجن حمص المركزي في معرض بالمركز الثقافي بحمص

حمص-سانا

ازدانت صالة المركز الثقافي بحمص بمئات القطع الفنية في معرض احتضن مشغولات يدوية نسجها نزلاء ونزيلات السجن المركزي بحمص، الذين جمعتهم ورشات متنوعة استطاعوا بفضلها الوصول إلى الاحترافية في صناعة كل ما تحتاجه الأسرة.

المعرض الذي نظمته قيادة شرطة حمص بالتعاون مع إدارة فرع سجن حمص المركزي ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية رعاية المسجونين بحمص ومديرية الثقافة ضم لوحات فنية محفورة على الخشب وإكسسوارات وتحفاً فنية وطاولات زهر وشطرنج ومشغولات آرابيسك وأخرى بالخرز، إضافة إلى منسوجات صوفية متنوعة.

وثمن محافظ حمص المهندس نمير مخلوف المعرض الذي هو نتاج مؤسسة إصلاحية تمكن النزلاء من الانخراط في المجتمع، والأخذ بيدهم إلى سوق العمل، داعياً الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية إلى مساعدة وتشجيع هؤلاء النزلاء، من خلال إيجاد أسواق لتصريف مشغولاتهم اليدوية وتوفير المستلزمات لهم.

وعن المعرض والهدف منه، أوضح العميد يوسف عيسى مدير فرع سجن حمص المركزي أن المعرض أصبح تقليداً سنوياً سبق وأقيم خلال السنوات السابقة داخل السجن ولكن هذه المرة في مديرية الثقافة، كي يتسنى لشريحة واسعة من الجمهور الاطلاع عليه، وعلى ما يقدمه النزلاء وهو ما يعطيهم قيمة معنوية مضافة تشعرهم بوجودهم وبقيمة الحرف والمهن التي تعلموها داخل السجن خلال فترة وجودهم فيه.

بدورها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر مصطفى أن الهدف من المعرض هو استثمار وقت النزلاء بكل ما هو مفيد وإتقانهم مهنة أو حرفة معينة يستفيدون منها بعد إخلاء سبيلهم.

عضو مجلس إدارة رعاية المسجونين المهندسة ريما شرفلي أوضحت أن المعرض وسيلة للإنتاج، وهو واحد من أهداف الجمعية لتأهيل وتطوير النزلاء ودعمهم ومساعدتهم في تأمين سبل العيش لهم ولعوائلهم.

من جهتها أشارت الضابطة في قسم التأهيل والتوجيه والرعاية الاجتماعية في سجن حمص المركزي الرائد هبة حسن إلى أن المعرض الذي شارك فيه نحو مئة نزيل ونزيلة يسهم في تخريج أشخاص قادرين على الانخراط مباشرة في العمل في السوق المحلية بفضل الورشات التي تؤهلهم وتجعلهم متقنين لنوع من الحرف التي توفر لهم الدعم المادي والمعنوي.

وتؤكد مشرفة الثقافة بالمركز الثقافي بحمص فاطمة الأسعد أهمية المعرض الذي يجمع نتاجات ورشات الرسم والآرابيسك والخرز والصوف لنزلاء ونزيلات سجن حمص، بما يعود عليهم بالاستفادة المادية والمعنوية.

حضر افتتاح المعرض الذي يستمر على مدى أسبوع أمين فرع حزب البعث بحمص عمر حورية، وقائد شرطة حمص العميد أحمد فرحان، ومدير ثقافة حمص حسان اللباد، وفعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

حنان سويد

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